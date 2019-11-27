تابعونا.. بث مباشر مباراة برشلونة ودورتموند تغطية مباشر "0-0" لايف YALLA SHOOT رابط برشلونة HD

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات البطولات الكروية الكبري، والدوريات العالمية، وبث مباشر لمباريات الدوريات العالمية، بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، متابعة بث مباشر مباريات الساحرة المستديرة أونلاين عبر رابط YOUTUBE.

شاهد بث مباشر COOL KORA لمباريات بطوله دوري أبطال أوروبا 2019- 2020 تابع كوره لايف بدون تقطيع مباريات البرسا الاوروبية، حيث يلتقي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر فريق برشلونة مع نظيره بروسيا دورتموند على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بالبطولة الأوروبية.

كوره أون لاين KORA ONLINE، بث مباشر مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 27 - 11 – 2019، حيث يتصدر الفريق الكتالوني ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثمان نقاط بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط بينما يأتي انتر ميلان في المركز الثالث بأربع نقاط ويتجاهل سلافيا براغ التشيكي الترتيب برصيد نقطتين، تابع KORA LIVE مباراة البرسا.

كوره ستار KORA STAR، بث مباشر مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا المواجهة المنتظرة بين BARCHELONA VS DORTUMND تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينه القاهرة، والساعة 11 مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينه ابوظبي على ملعب الكامب نو، ويبحث فريق البرسا علي تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من اجل حسم تأهله رسميا لدور ثمن النهائي البطولة الاوروبية، تابع KOOORA4LIVE بث مباشر مباريات الشامبيونز ليج.

MATCH WEEK تابع مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، رابط يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة برشلونة NOW ماتش، حيث تذاع مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق (خالد الحدي)، كما تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS 4 K، وقناة BT SPORT ESPN.