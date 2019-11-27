أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات مع ارتفاع المخزون الأمريكي.. و"برنت" أدني الـ 60 دولار

أغلقت أسعار النفط اليوم الأربعاء، على تراجع بعد إعلان ارتفاع المخزون الأمريكي بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي جديد بلغ 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 58.11 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.7 بالمائة إلى 57.99 دولار للبرميل.