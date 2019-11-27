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مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند تغطية مباشرة (0-0) يلا شوت برشلونة الآن live

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف نادي برشلونة الإسباني KORA GOAL نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة YALLA SHOOT من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وستذاع مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق خالد الحدي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وستعلب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

بث مباشر لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة KORA ONLINE في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي بوروسيا دورتموند ونادي سلافيا براج ونادي إنتر ميلان.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي برشلونة YALLA SHOOT صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دور المجموعات.

بينما يتواجد نادي بوروسيا دورتموند KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات أيضا.

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