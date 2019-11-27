مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند تغطية مباشرة (0-0) يلا شوت برشلونة الآن live
يستضيف نادي برشلونة
الإسباني KORA GOAL
نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ضمن
منافسات الجولة الخامسة YALLA SHOOT من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
القنوات الناقلة
لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
وستذاع مباراة
نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري
أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق خالد الحدي.
موعد مباراة برشلونة
وبوروسيا دورتموند
وستعلب مباراة
نادي برشلونة KORA LIVE
ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات من بطولة
دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية
عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.
بث مباشر لمباراة
برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع
"الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم
في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت
أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة
البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في دور المجموعات
من بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
مجموعة برشلونة
في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي برشلونة
KORA
ONLINE في المجموعة السادسة
من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي بوروسيا دورتموند ونادي سلافيا
براج ونادي إنتر ميلان.
ترتيب الفريقين
في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا
ويحتل نادي برشلونة
YALLA
SHOOT صدارة جدول ترتيب
مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في
دور المجموعات.
بينما يتواجد نادي
بوروسيا دورتموند KORA STAR
في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات
أيضا.