عاجل.. نجم منتخب الإمارات يودع خليجي 24





أعلن حمدان الكمالي، مدافع المنتخب الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن مغادرته لكأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقامة حاليًا في قطر.



وأوضح الكمالي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" أنه غادر كأس الخليج بعدما تعرض إلى إصابة خلال مشاركته في مواجهة اليمن، مساء أمس، والتي انتهت بفوز الإمارات بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في خليجي 24.



وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الكمالي، تعرضه إلى إصابة خطيرة، مع ضرورة بدء البرنامج العلاجي، إلى جانب حاجته إلى الراحة لفترة طويلة تمتد حتى نهاية كأس الخليج العربي، وهو ما ترتب عليه توديعه للبطولة.



ويحتل منتخب الكويت صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن العراق صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد قطر واليمن، في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.



وتضم المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.



ويعتلي المنتخب الكويتي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخبي البحرين وعمان في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الأخير بدون نقاط.



ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.