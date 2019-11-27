حركة المحافظين الجدد 2019.. هكذا كانت مناصبهم قبل تأدية اليمين الدستورية أمام "السيسي"

وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية الوظائف التي كان يشغلوها قبل حركة المحافظين الجدد 2019 ، حيث كان يشغل منهم لواءات بالقوات المسلحة والشرطة، ومسؤلو بالرقابة الإدارية، بالإضافة إلى أطباء وأساتذة جامعية.

الوظائف التي كان يشغلها المحافظين الجدد 2019

محافظ الإسكندرية

كان يشغل اللواء محمد الشريف، عدة مناصب بالأمن الوطني منها رئاسة مكتب الأمن الوطني بنجع حماد وأخرها مديرًا للأمن الوطني بالإسكندرية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019‬‎.

كنا يشغل اللواء خالد شعيب، عدة مناصب عسكرية منها مساعد وزير الدفاع، وقائد الحرب الإلكترونية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019‬‎.

تخرج الدكتور طارق راشد رحمي، من أول دفعة لكلية العلوم، وشغل منصب معيد بنفس الكلية وصولًا لمنصب أستاذ ورئيس قسم، وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا في مارس الماضي بتولي رئاسة جامعة قناة السويس، وذلك قبل حركة المحافظين الجدد 2019‬‎.

محافظ الدقهلية

حصل الدكتور أيمن مختار، على العديد من الشهادات العلمية أبرزها، دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، كلية التجارة جامعة عین شمس بتقدیر جید جدا عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة، من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بتقدير امتياز عام 2009، ودبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006 من الكلیة الفنية العسكرية بتقدير جيد جدا، ودبلومة في الإدارة المحلیة من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا عام 2017، وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلیة الحربية بتقدير امتياز عام 1995، وشهادة ICDL عام 2008، قبل حركة المحافظين الجدد 2019‬‎.





محافظ القليوبية

كان يعمل اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019‬‎.



