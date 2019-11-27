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حركة المحافظين الجدد 2019.. هكذا كانت مناصبهم قبل تأدية اليمين الدستورية أمام "السيسي"
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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حركة المحافظين الجدد 2019، قام 16 محافظًا جديدًا بتأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية كافة محافظات جمهورية مصرية العربية.
وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية الوظائف التي كان يشغلوها قبل حركة المحافظين الجدد 2019، حيث كان يشغل منهم لواءات بالقوات المسلحة والشرطة، ومسؤلو بالرقابة الإدارية، بالإضافة إلى أطباء وأساتذة جامعية.
الوظائف التي كان يشغلها المحافظين الجدد 2019
محافظ الإسكندرية
كان يشغل اللواء محمد الشريف، عدة مناصب بالأمن الوطني منها رئاسة مكتب الأمن الوطني بنجع حماد وأخرها مديرًا للأمن الوطني بالإسكندرية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ مرسى مطروح
كنا يشغل اللواء خالد شعيب، عدة مناصب عسكرية منها مساعد وزير الدفاع، وقائد الحرب الإلكترونية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ كفر الشيخ
كنا يشغل اللواء جمال نور الدين، وهو نجل اللواء متقاعد نور الدين محمد زكي، محافظ أسيوط في أغسطس الماضي، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ الغربية
تخرج الدكتور طارق راشد رحمي، من أول دفعة لكلية العلوم، وشغل منصب معيد بنفس الكلية وصولًا لمنصب أستاذ ورئيس قسم، وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا في مارس الماضي بتولي رئاسة جامعة قناة السويس، وذلك قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ المنوفية
كان إبراهيم الشهاوي، أحد رجال الرقابة الإدارية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ الدقهلية
حصل الدكتور أيمن مختار، على العديد من الشهادات العلمية أبرزها، دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، كلية التجارة جامعة عین شمس بتقدیر جید جدا عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة، من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بتقدير امتياز عام 2009، ودبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006 من الكلیة الفنية العسكرية بتقدير جيد جدا، ودبلومة في الإدارة المحلیة من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا عام 2017، وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلیة الحربية بتقدير امتياز عام 1995، وشهادة ICDL عام 2008، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ القليوبية
كان يعمل اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ الإسماعيلية
كان يشغل اللواء شريف فهمي بشارة، قائد المنطقة الغربية السابق، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ البحر الأحمر
كان يشغل اللواء عمرو حنفي، منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ الفيوم
كان يشغل الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، منصب رئيس هيئة الإسعاف المصرية وتم تكليفه مؤخرًا بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ بني سويف
شغل الدكتور محمد هاني جمال الدين، مسئولية الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل خلال شغل منصب نائب محافظ بورسعيد، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ المنيا
كان يشغل اللواء أسامة القاضي، مسئولية أمن وزارة الداخلية، ثم مكتب جهاز الأمن الوطني بالجيزة، ثم الجهاز بالقاهرة، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ أسيوط
تخرج اللواء عصام سعد من كلية الشرطة عام 1982، وشغل عدة مناصب أبرزها مدير أمن الإسماعيلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، ومديرا لأمن الجيزة، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ سوهاج
كان يشغل اللواء طارق الفقي، منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي في حركة تنقلات الداخلية مارس 2019، قبل حركة المحافظين الجدد.
محافظ قنا
شغل اللواء أشرف الدرديري، عدة مناصب هامة منها رئيس ديوان الجمهورية، ورئيس أركان القوات الجوية، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
محافظ أسوان
كان يشغل اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، قبل حركة المحافظين الجدد 2019.
فيديو المحافظين الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي
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