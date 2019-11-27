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فالنسيا يفرض التعادل على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعادل فريق فالنسيا الإسباني مع فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


أهداف مباراة فالنسيا ضد تشيلسي :-

وسجل كارلوس سولار هدف فريق فالنسيا الأول في المباراة بالدقيقة 40 من الشوط الأول، وتعادل كوفاسيتش لتشيلسي في الدقيقة 41، واحرز بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50 من بداية الشوط الثاني، وتعادل دانييل واس لفريق فالنسيا في الدقيقة 82 من المباراة.


وأضاع فريق فالنسيا العديد من الفرص خلال المباراة، واهدر بايخو ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة وتصدى لها الحارس الإسباني كيبا، وأيضا أضاع رودريجو كرة سهلة في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة مباشرة ووضعها خارج المرمى.


ترتيب مجموعة تشيلسي وفالنسيا :-

ورفع فريق فالنسيا رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين يعطي الأفضلية للخفافيش.


وفي إطار منافسات تلك المجموعة أيضاً سوف يواجه فريق اياكس امستردام الهولندي نظيره فريق ليل الفرنسي بعد قليل، ويحتاج الفريق الهولندي لتحقيق الانتصار من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لدور الثمن نهائي.
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