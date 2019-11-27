Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يلتقي فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، مواجهة نارية علي ملعب الكامب نو في إسبانيا ، البارسا متصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم ، مباراة الجولة الماضية كانت أمام فريق سلافيا براج في الخامس من شهر نوفمبر الجاري ، وإنتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف ، مباراة هامة للفريق الكتالوني اليوم حتي يتمكن من الإستمرار علي صدارة المجموعة ، أما فريق بروسيا دورتموند فيحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقي الهزيمة في مثلها.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق علي محمد علي..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 27 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في لقاء الإياب هي كلا من : شتيغين ، روبيرتو ، لينغليت ، اومتيتي ، فيربو ، بوسكيتس ، دي يونغ ، راكيتيتش ، ميسي ، سواريز ، ديمبلي.

تشكيلة دورتموند ضد برشلونة : بوركي ، بيسززك ، أكانجي ، هوملز ، سكولز ، فيغل ، ويتسل ، جوريرو ، براندت ، حكيمي ، رويس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول يلا شوت ليفربول ونابولي يلا شوت حصري يلا شوت الجديد هدف محمد صلاح اليوم نييجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم نتيجة مباراة ليفربول ونابولي نتيجة مباراة برشلونة اليوم نتيجة ليفربول ونابولي اليوم نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا ميسي وصلاح ميسي اليوم هدف برشلونة ميسي اليوم ملخص مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، نتيجة مباراة ليفربول مشاهدة مباريات اليوم مشاهدة مباراة برشلونة مشاهدة ليفربول ونابولي محمد صلاح مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ 40 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة و 22 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ 37 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ نصف ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ أقل من نصف ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«يلا كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ 34 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

on ستريم youtube مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر online رابط ماتش برشلونة لايف اون لاين بدون تقطيع

رابط beIN SPORT 3 مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند| يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة| كورة ستار رابط سريع ماتش البارسا ONL

كورة لايف شوت Match Barcelona ورة لايف رابط سريع برشلونة ضد بوروسيا now kora ماتش برشلونة بث مباشر COOL KORA

يلا شوت now مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL شوت TIME BARCELONA كورة ستار بدون تقطيع LIVE BARCA

now live| مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 27-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

10:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

09:57 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status