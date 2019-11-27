مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري المرتقب سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتَا إلى أن نهج الدولة المصرية الآن، يميل إلى الاستعانة بالشباب وجيل الأربعينات والخمسينات، وهذا واضح في تعين الكثير من الشباب في بعض المواقع الحساسة، وهذا كان من قبيل المفاجأة.



وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد اندماج بعض الوزارات، ووجود بعض العناصر الجديدة، وتصعيد البعض إلى مناصب مهمة، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري القادم سيكون كبير جدًا على عكس ما يروج له.



ولفت إلى أن كثير ما ينشر عن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري غير دقيق، مشيرًا إلى أن البرلمان سيبحث غدًا في قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي، لأن هذا المنصب حساس جدًا، ويحتاج للسرعة في الموافقة على التجديد، حتى يقوم محافظ البنك المركزي في أداء مهامه بعيدًا عن أي أشياء أخرى.

