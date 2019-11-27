Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:08 م
Advertisements
مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري المرتقب سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتَا إلى أن نهج الدولة المصرية الآن، يميل إلى الاستعانة بالشباب وجيل الأربعينات والخمسينات، وهذا واضح في تعين الكثير من الشباب في بعض المواقع الحساسة، وهذا كان من قبيل المفاجأة.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد اندماج بعض الوزارات، ووجود بعض العناصر الجديدة، وتصعيد البعض إلى مناصب مهمة، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري القادم سيكون كبير جدًا على عكس ما يروج له.

ولفت إلى أن كثير ما ينشر عن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري غير دقيق، مشيرًا إلى أن البرلمان سيبحث غدًا في قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي، لأن هذا المنصب حساس جدًا، ويحتاج للسرعة في الموافقة على التجديد، حتى يقوم محافظ البنك المركزي في أداء مهامه بعيدًا عن أي أشياء أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري توك شو تعديل وزاري اخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ 39 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعة و 16 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ 36 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 43 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعة و 9 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعة و 17 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 46 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة و 21 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أستاذ قانون: التعديلات الدستورية تقلص من سلطات رئيس الجمهورية‎

"نصر" تعين ٤ سيدات في مناصب قيادية بوزارة الاستثمار

بكري: هذا الشخص مُرشح لمنصب وزير الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب (فيديو)

"بكري" يتوقع دمج الآثار والسياحة في وزارة واحدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

09:57 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

10:09 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status