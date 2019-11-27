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"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة إنجي المقدم على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت إنجي مجموعة من الصور الجديدة لها ظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان كب، وفوق الركبة باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

وفي سياق آخر، يُشار إلى أن إنجي يُعرض لها حاليًا على قناة "one" مسلسل"حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل من إنتاج "سينرجي"، وإخراج مرقس عادل، وبطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفي، مي سليم، عزوز عادل، إدوارد، هادي خفاجة، دانا حمدان، والمسلسل تدور أحداثه في فترة الخميسنات ٤٥ حلقة لإظهار جمال مصر في تلك الحقبة.

الجدير بالذكر أن إنجي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلال دور صفية نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح، بطولة أحمد السقا، إدوارد، هادي الجيار كريم عفيفي، هبة مجدي، ريم سامي، مي عمر، سلوي عثمان.
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
"بفستان كب أسود".. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها (صور)
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