مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع فريق نابولي الإيطالي علي ستاد "الانفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الشامبيونز ليج بالموسم الحالي 2019 -2020، تابع كورة لايف LIVERPOOL بدون تقطيع.





شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم الأربعاء:

كورة ستار – KORA STAR بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، 27 – 11 – 2019، حيث تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الليفر ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، ويسعي فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لحصد النقاط الثلاث وحسم تأهله لدور الـ16 بالبطولةNOW.





ليفربول يتسلح بـ"محمد صلاح" أمام نابولي KOOORA4LIVE اليوم:

متابعة بث مباشر KORA GOAL مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر محمد صلاح أحد الأوراق الرابحة في صفوف نادي ليفربول خلال مباراة اليوم ضد نابولي، وسبق وتقابل اللاعب المصري مع بطل إيطاليا في 8 مباريات رسمية سابقة، فاز في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات أمام الفريق الإيطالي، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل (MO SALAH) هدفين وصنع مثلهما، تابع بث مباشر YALLA SHOOT.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي YALLA KORA بث مباشر اليوم:

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم ضد نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

بينما سيبدأ نابولي لقاء ليفربول بتشكيل متوقع مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هيساج.

خط الوسط: كاييخون، آلان، إلماس.

خط الهجوم: فابيان رويز، لوزانو، ميرتينز.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي KORA LIVE TV دوري أبطال أوروبا:

يمكنكم متابعة بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، تابع بث مباشر مباريات البطولة الأوروبية YOUTUBE بدون تقطيع، وتستطيعون متابعة لقاء ليفربول ضد نابولي عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، كما يمكن متابعة مباراة الليفر اليوم عبر قنوات:

Sky Sport Uno

Match Football 1

Orange sport Polska

Arena Sport 1

Digi Sport 2 HD Romania

BT Sport 2 / HD

CBC SPORT HD

Varzish Sport HD

Viasat Ultra HD 4K

Polsat Sport Premium 1 HD

beIN Sports 4K



