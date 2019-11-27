درة تخطف الأنظار على الريد كاربت بإطلالة كلاسيكية (صور)

نشرت درة، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية فستانًا قصيرا، ومكشوف الصدر باللون الأحمر اللامع وكان شعرها طويلا منسدلا وأبرزت أنوثتها بحلق وإسورة وحقيبة باللون "البيج".



وعلقت الفنانة التونسية درة على الصور قائلة: "عن ليلة أمس رزق نجاح فيلم WALED".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور درة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الشياكة تحفة في كل دريس بتلبسية ما شاء الله"، وأضاف آخر: "قمر14 ما شاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "جميلة بشكل كارثي".



ويذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذي يعرض حاليًا على شاشة "سي بي سي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار الغموض والتشويق، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد كرارة، ونكولا معوض، وخالد سليم، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.