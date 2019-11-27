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يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي LIVERPOOL LIVE نظيره نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا
وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا
وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA STAR ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي ليفربول KORA LIVE في المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي سالزبورج ونادي نابولي ونادي جينك.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا
ويحتل نادي ليفربول KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دور المجموعات.

بينما يتواجد نادي نابولي YALLA SHOOT في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات.

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