نائب محافظ المنوفية عن حركة المحافظين الجديدة: تصب في مصلحة المواطن

وجه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليته هذا المنصب، لافتَا إلى أن حركة المحافظين الجديدة، تفتح الباب لضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية.



وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "TeN"، أن تعيينه نائب لمحافظ المنوفية، رسالة من الدولة تتضمن أنها: "في حاجة لتعيين الشباب في المناصب القيادية".



وأشار إلى أنه شارك في نموذج المحاكاة للحكومة والمحافظين خلال مؤتمرات الشباب السابقة، معقبًا: "اللي كان بيحصل في مؤتمر الشباب أصبح حقيقة على أرض الواقع، الدولة تشارك الشباب في اتخاذ القرار، إحنا بصدد إعداد جيل صف ثاني قادر على القيادة، وهذا يصب في مصلحة المواطن المصري".

