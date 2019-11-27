Advertisements
Advertisements
Advertisements

"غرفة المنشأت": 79 فندق حصل على شهادة برنامج النجمة الخضراء

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:37 م
Advertisements
فندق بيئي
فندق بيئي
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أطلقت غرفة المنشأت الفندقية برنامج النجمة الخضراء لتقديم شهادة بيئية  للفنادق التي تهتم بتطبيقات السياحة الخضراء، وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على شهادة برنامج النجمة الخضراء  79 فندق في 15 مدينة سياحية تحتوى على ما يقرب من 22000 غرفة فندقية بما يعادل 10% من إجمالي عدد الطاقة الفندقية بمصر.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية أنه تم تصميم البرنامج ليتناسب مع طبيعة المناخ بمصر وتضاريسها، وتم الاعتراف بالمعايير المستخدمة بالبرنامج من المجلس العالمي للتنمية المستدامة (GSTC).



وتوقع رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أن ينضم عدد 7 فنادق أخرى قبل نهاية عام 2019 لتصل عدد الفنادق المشاركة في البرنامج إلى 86 فندق.

أشار إلي أنه جارى التواصل مع هيئة المعونة الألمانية (GIZ) لدراسة إمكانية وضع شهادة برنامج النجمة الخضراء ضمن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الفنادق التي تنظم بها مناسبات خاصة مثل التدريب وورش العمل.

من جانب أخر كشفت إستطلاع عن أن 70 % من السائحين يفضلون  الحجز والإقامة في أماكن صديقة للبيئة، مع استعداد  52% منهم تغيير رحلاتهم في العطلات بما يتناسب مع الاستدامة.

وأوضحت الدراسة أن التخييم الفاخر اكتسب شعبية لدي السائحين، بسبب كثرة المناظر الطبيعية وتوجه المقاصد السياحية العربية لتنمية السياحة الخضراء وأبرز الدول التى عملت على ذلك (مصر والإمارات و سلطنة عمان والأردن).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرفة المنشأت الفندقية غرفة الفنادق التنمية المستدامة

أخبار تهمك

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ 40 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ 41 دقيقة

أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ 17 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" يعد دراسة حول الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2018

"المشاط" تلتقي المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة

السياحة تنظم مؤتمرا تحت عنوان "مصر.. مستقبل الضيافة" في شرم الشيخ

محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات مؤتمر "مصر مستقبل الضيافة" بالغردقة

محافظ جنوب سيناء يفتتح مسابقة الطهي بشرم الشيخ لدعم السياحة

رانيا المشاط تقدم عرضا عن نشاطات وزارة السياحة بمصر في مؤتمر ببلغاريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status