"غرفة المنشأت": 79 فندق حصل على شهادة برنامج النجمة الخضراء

أطلقت غرفة المنشأت الفندقية برنامج النجمة الخضراء لتقديم شهادة بيئية للفنادق التي تهتم بتطبيقات السياحة الخضراء، وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على شهادة برنامج النجمة الخضراء 79 فندق في 15 مدينة سياحية تحتوى على ما يقرب من 22000 غرفة فندقية بما يعادل 10% من إجمالي عدد الطاقة الفندقية بمصر.





وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية أنه تم تصميم البرنامج ليتناسب مع طبيعة المناخ بمصر وتضاريسها، و تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة بالبرنامج من المجلس العالمي للتنمية المستدامة (GSTC).













وتوقع رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أن ينضم عدد 7 فنادق أخرى قبل نهاية عام 2019 لتصل عدد الفنادق المشاركة في البرنامج إلى 86 فندق.





أشار إلي أنه جارى التواصل مع هيئة المعونة الألمانية (GIZ) لدراسة إمكانية وضع شهادة برنامج النجمة الخضراء ضمن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الفنادق التي تنظم بها مناسبات خاصة مثل التدريب وورش العمل.





من جانب أخر كشفت إستطلاع عن أن 70 % من السائحين يفضلون الحجز والإقامة في أماكن صديقة للبيئة، مع استعداد 52% منهم تغيير رحلاتهم في العطلات بما يتناسب مع الاستدامة.





وأوضحت الدراسة أن التخييم الفاخر اكتسب شعبية لدي السائحين، بسبب كثرة المناظر الطبيعية وتوجه المقاصد السياحية العربية لتنمية السياحة الخضراء وأبرز الدول التى عملت على ذلك (مصر والإمارات و سلطنة عمان والأردن).



