لوشيسكو: لقب دوري أبطال آسيا هو الأغلى في مسيرتي الكروية





تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدو النهائي



عن سعادته وفخره بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والذي جاء على حساب أوراوا رد ديموندز الياباني، معتبرًا هذا اللقب هو الأغلى فى تاريخه.



وقال لوشيسكو في تصريحات لصحيفة "Digi sport" الرومانية: "التتويج باللقب الآسيوي، كان حلم لجميع القيادة الرياضية في السعودية، والجماهير الهلالية، لذلك قاتلنا لتحقيق هذا المجد".



وتابع: "اللقب القاري يعتبر الأغلى في مسيرتي الكروية، كما أنني أفتخر كثيرا بتكريم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب شعوري بالسعادة الغامرة أثناء الاحتفال مع الجماهير في الدرعية، فهي كانت من أجمل لحظات حياتي".



وكانت بعثة الهلال قد وصلت إلى الرياض، وسط استقبال رسمي وجماهيري تاريخي تقدمه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.





يذكر أن سالم الدوسري كان قد افتتح أهداف مباراة الإياب لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74، في حين أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3.



فيما سجل هدف مباراة الذهاب البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.



ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.