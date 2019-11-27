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جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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نظمت جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة مساء اليوم الأربعاء احتفالية بمناسبة عيد العلم وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونواب رئيس الجامعة السابقين الأستاذ الدكتور علي عباس دندراوي وعمداء الكليات والأساتذة والعلماء وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي وكذلك تكريم الباحثين الحاصلين على الجوائز القومية والدولية. 

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة خلال كلمته علي أهمية البحث العلمي الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالعلم والعلماءوتعمل الجامعة بتوفير المناخ المناسب للبحث العلمي في مختلف التخصصات العلمية المختلفة وخاصة أن محافظة أسوان ممتدة الأطراف بين محافظات الجنوب وبها العديد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التي من الممكن بالبحث العلمي تكون هناك حلول لبعض الظواهر الطبيعية وكيفية الاستفادة منها والعمل على قيام بعض الصناعات التي توفر للإنسان الرفاهية والتقدم وبالعلم يقاس به تقدم الشعوب ومكانتهم.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه يعد عام 2019 لجامعة أسوان عام الإنجازات في تحقيق المركز الأول في تصنيف التايمز للاستشهاد العلمي ونجاح تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقي الأول وحصول جامعةأسوان علي أكثر من مركز متقدم في التصنيفات العالمية منها في مجال التنمية المستدامة ومجال الهندسة والطاقة وفي مجال تطوير المناطق العشوائية وقد دخلت جامعة اسوان أكثر من مسابقة ومنافسة أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم وضع خطة للقطاع البحوث والدراسات العليا والتي من خلالها نجني ثمار البحث العلمي وتقدم الجامعة في مجالات البحث العلمي وضمت خطة التطوير تزويد المعامل بأدوات البحث العلمي الحديثة وإنشاء قاعات الدرس وتزويد الكليات العلمية بأجهزة حديثة وذلك من خلال الموارد الذاتية من استقطاب الطلاب الوافدين ووحدات ذات الطابع الخاص. 

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي رئيس لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان أنه حرصت اللجنة علي المشاركة في أفضل التصنيفات العالمية لتحقيق مركزا متقدما لجامعة أسوان وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم افضل كليات في التصنيف الدولي وهي كلية الهندسة.كلية هندسة الطاقة.كلية العلوم ثم تكريم افضل باحثين في التصنيف الدولي ثم تكريم الحاصلين علي جوائز الجامعة التقديرية.التفوق.التشجيعية.وختاما تكريم الباحثين الحاصلين علي جوائز قومية ودولية وتكريم فريق التصنيف الدولي بالجامعة.
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بعيد العلم 2019
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مصر جامعة اسوان الإحتفالية اخبار

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