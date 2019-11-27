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مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل بمدينة ليفربول اليوم الأربعاء حيث يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يلا شوت بث مباشر ليفربول ونابولي كورة انلاين، مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة ستريم يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي.

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