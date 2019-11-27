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وزير التعليم عن فترات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:"كلام نهائي ولا يوجد سبب للاعتراض"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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علق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، علي اعتراضات أولياء الامور بشأن مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي حيث يكون الصف الثاني في الفترة الصباحية، بينما الصف الأول فترة مسائية.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الفجر": "كلام نهائي لأسباب تأمينية ولوجستية وإدارية ولا يوجد أي سبب منطقي للاعتراض علي الإطلاق".

وأضاف الوزير: "نحن لسنا في شهر رمضان والمواعيد من الساعة الواحدة الي الثالثة او الرابعة عصرًا ولا أري أي منطق هنا وهذا كلام نهائي ولن نتحدث به".
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