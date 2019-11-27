وزير التعليم عن فترات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:"كلام نهائي ولا يوجد سبب للاعتراض"

علق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، علي اعتراضات أولياء الامور بشأن مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي حيث يكون الصف الثاني في الفترة الصباحية، بينما الصف الأول فترة مسائية.