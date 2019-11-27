سارة نخلة عن والدتها: "أول مرة من غير ما يكون صباعها باين"

نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت" شتويًا طويلا، باللون الأسود وقبعة باللون البينج وكان شعرها طويلا منسدلًا".



علقت نخلة على الصورة قائلة: "أول مرة مامتي تصورني صورة حلوة من غير ما يكون صباعها باين في الصورة، ربنا يطول عمرها ويديها الصبر وتصورني كل شوية".



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور سارة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قلبي"، وأضاف آخر: "ربنا يخليكوا لبعض".



يذكر أن أخر أعمال سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، الذي شاركت خلاله في حكاية "كله بالحب"، وتدور أحداث الحكاية في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في البطوله عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان شريف سلامة، وإيمان العاصي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

