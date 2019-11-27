رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة برشلونة

يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تحمع بين فريق برشلونة الإسبانى عندما يستيف نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم YALLA SHOOT.

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيف ثقيل على نظيره برشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا،YALLA SHOOT.

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شاهد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم الاربعاء ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT، شاهد بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بقيادة ليونيل ميسي KOORA GOAL.