بعد حركة المحافظين.. أحمد موسى: قرارات اليوم تصب في مصلحة المواطنين

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين والنواب الجدد، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس لديه مشاكل مع أحد، منوهًا بأن قياس الرئيس السيسي للمسئولين وغيرهم يختلف عن قياس الرأي العام.



وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي لديه تكليفات محددة لكل مسئول، ويقيم المسئولين على حسب آدائهم، معلقًا: "الحساب ليس بالقطعة، الحساب يكون على كامل الأعمال".



وأكد أن الرئيس السيسي صاحب الاختيار، وأنه يختار على حسب الآداء، ولا يوجد مجاملة في اختيار الرئيس السيسي للمسئولين، متابعًا: "رئيس الجمهورية مش بيعامل الناس بالحب والكره، وقرارات اليوم تصب جميعها في مصلحة المواطنين".

