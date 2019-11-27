ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"





استأنفت منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر، مساء اليوم الأربعاء، بلقائين مثيرين.



وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.



وتضم المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين، فيما يتواجد في المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن.



ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.



ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب انتهاء مواجهات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019:-



مباراة السعودية ضد الكويت:-



حقق منتخب الكويت فوزا ثمينا على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف وقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.





وافتتح أحمد الظفيري أول أهداف اللقاء لصالح منتخب الكويت بتمريرة حاسمة استقرت في شباك السعودية عند الدقيقة 43.



وسجل سامي الصانع الهدف الثاني عند الدقيقة 46، قبل أن يحرز مبارك الفنايني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى السعودية عند الدقيقة 90.



فيما أحرز فراس طارق هدف السعودية الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليعلن حكم اللقاء فوز المنتخب الكويتي على السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





مباراة عمان ضد البحرين:-



خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحريني والتى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.



وشهد الشوط الأول في سيطرة المنتخب البحريني، إلا أنه أهدر العديد من الفرص لصالحه، ولم تنجح محاولاته لهز هباك عمان.



وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.



واستمر منتخبا عمان والبحرين في إهدار الفرص المؤكدة طوال اللقاء، لينتهي بتعادل الفريقين سلبيا.





وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي:-



1- الكويت برصيد 3 نقاط



2- البحرين برصيد نقطة واحدة



3- عمان برصيد نقطة واحدة



4- السعودية بدون نقاط