Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:29 م
Advertisements
كاس الخليج
كاس الخليج
أميرة فطيم
Advertisements


استأنفت منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر، مساء اليوم الأربعاء، بلقائين مثيرين.

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين، فيما يتواجد في المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب انتهاء مواجهات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019:-

مباراة السعودية ضد الكويت:-

حقق منتخب الكويت فوزا ثمينا على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف وقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.


وافتتح أحمد الظفيري أول أهداف اللقاء لصالح منتخب الكويت بتمريرة حاسمة استقرت في شباك السعودية عند الدقيقة 43.

وسجل سامي الصانع الهدف الثاني عند الدقيقة 46، قبل أن يحرز مبارك الفنايني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى السعودية عند الدقيقة 90.

فيما أحرز فراس طارق هدف السعودية الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليعلن حكم اللقاء فوز المنتخب الكويتي على السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


مباراة عمان ضد البحرين:-

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحريني والتى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وشهد الشوط الأول في سيطرة المنتخب البحريني، إلا أنه أهدر العديد من الفرص لصالحه، ولم تنجح محاولاته لهز هباك عمان.

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

واستمر منتخبا عمان والبحرين في إهدار الفرص المؤكدة طوال اللقاء، لينتهي بتعادل الفريقين سلبيا.


وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي:-

1- الكويت برصيد 3 نقاط

2- البحرين برصيد نقطة واحدة

3- عمان برصيد نقطة واحدة

4- السعودية بدون نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خليج 24 اليمن السعودية ضد الكويت

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ 41 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ 18 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ 14 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ 34 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة الا ربع

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

جدول مباريات "خليجي 24".. مواجهات نارية للسعودية و قطر والعراق في المقدمة

بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"

بعثة المنتخب السعودي تصل قطر استعدادا لـ"خليجي 24"

خليجي 24| العراق تسقط قطر على أرضها في المباراة الافتتاحية

الشهري يعد الجماهير السعودية بلقب كأس الخليج العربي

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:16 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

02:31 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status