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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة HD

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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* من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جونيور فيربو وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو

خط الوسط :سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي

خط الهجوم : عثمان ديمبيلي ولويس سواريز

* من المتوقع أن يخوض بروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : رومان بوركي

خط الدفاع : نيكو شولز وماتس هوميلز ومانويل أكينجي وأشرف حكيمي

خط الوسط : جوليان فيجل وأكسيل فيتسيل وثورجان هازارد ويوليان براندت

خط الهجوم : جادون سانشو وباكو ألكاثير

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عن بروسيا دورتموند الألماني. إنتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي على ملعب الفريق الألماني. وعلى الصعيد المحلي، فقد نجح برشلونة بشق الأنفس في الفوز في المباراة السابقة أمام ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، يحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. حقق بروسيا دورتموند فوزا مثيراً على إنتر ميلان في الجولة الماضية من البطولة إلا أن نتائجه المحلية متراجعة بشكل غريب، حيث كاد يتلقى هزيمة كبيرة أمام بروسيا دورتموند في اللقاء السابق في الدوري الالماني بعد هزيمته بشكل قاسي على يد بايرن ميونخ في الجولة السابقة.

* مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند :

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