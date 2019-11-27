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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR البث المباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، شاهد مباراة ليفربول اليوم بقيادة محمد صلاح، رابط شريع اونلاين KOORA STAR، تابع مباراة ليفربول YALLA SHOOT، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم امام نابولي بدوري أبطال أوروبا KOORA GOAL، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

Yalla Shoot موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا
KOORA LIVE يحل فريق نابولى الإيطالى ضيف ثقيل على ليفربول الإنجليزي فى مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول YALLA SHOOT.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا
KOORA LIVE ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا KOORA STAR، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم بقيادة محمد صلاح KOORA GOAL.

KOORA STAR ترتيب المجموعة قبل مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي
ليفربول الإنجليزي 9 نقاط
نابولي الإيطالى 8 نقاط
زالتسبورج النمساوى 4 نقاط
جينك البلجيكي نقطة

يسعي ليفربول الإنجليزي لحسم الصعود اليوم أمام نابولي للدور القادم من البطولة الذى يحمل لقبها الريدز, YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ونابولي KOORA STAR.

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