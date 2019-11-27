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أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:27 م
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الدكتور محمد هاني جمال الدين
الدكتور محمد هاني جمال الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظ بني سويف الجديد أصغر محافظ في مصر، إن اختياره محافظَا لبني سويف كان مفاجئًا له، لأنه كان نائبًا لمحافظ بور سعيد حتى صباح اليوم، ولم يكن يعلم بهذا الأمر، وتم تكليفه بمحافظة بني سيوف مساء اليوم، معقبًا: "متشكر للقيادة السياسية على ثقاتها الغالية فيا".

وتابع محافظ بني سويف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء: "هذه التكليف كان مفاجأة سارة، ولكنها مسؤولية كبيرة، خاصة ان بني سويف محافظة مهمة، ولا تقل عن بور سعيد، ولكن عدد سكانها أكبر 3 أضعاف".

ولفت إلى أنه كان نائب لمحافظ بور سعيد لمدة 15 شهرًا، وكان تتميز هذه المحافظة بتنفيذ فيها بكورة المشاريع مثل التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، خلاف الكثير من المشاريع القومية.

وأشار إلى أن كونه أصغر محافظ في تاريخ مصر، يلقي عليه مسؤولية إضافية، خاصة أنه بكورة تجربة تمكين الشباب في المناصب القيادية، معقبًا: "أنا 34 عامًا، وإن شاء الله تجربتي تكون نواة لعدد كبير من المحافظين صغار السن بكفاءة كبيرة".
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