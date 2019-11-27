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أفغانستان: مقتل وإصابة 30 مدنيا في انفجارين منفصلين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أسفر انفجارين منفصلين في إقليمين شمالي أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن سقوط 30 مدنيا بين قتيل وجريح.


وقال عبدالجبار نعيمي، حاكم قندوز شمالي أفغانستان، إن 15 مدنيا على الأقل من بينهم 6 نساء ورجل و6 فتيات صغيرات وطفلان قتلوا، وجرح شخصان آخران بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب الطريق في مقاطعة خان آباد في الإقليم.

وأضاف "نعيمي" أن الانفجار وقع لدى توجه المدنيين إلى منطقة الإمام صائب بالمقاطعة للمشاركة في حفل زفاف، واتهم حركة طالبان بزرع القنبلة.

وفي حادث آخر في إقليم سار أي بول شمالي أفغانستان، أصيب 13 مدنيا في انفجار سيارة مفخخة.

ووفقًا للمسؤولين المحليين، وقع الانفجار بعد أن حاولت حركة طالبان نقل سيارة محملة بالمتفجرات إلى وسط الإقليم.

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