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مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة أمام دورتموند.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند بث مباشر barcelona live

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : فيربو - لانجليت - أومتيتي - سيرجو روبرتو.
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكتيتش - عثمان ديمبلي.
خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند :-
وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الماضية على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق برشلونة الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ترتيب مجموعة برشلونة وبوروسيا دورتموند :-
ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مثلهما، بينما يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



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