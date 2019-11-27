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لاعبي النجم الساحلي يكشفون آخر استعداداتهم لمواجهة الأهلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:45 م
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النجم
النجم
وكالات
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عبر كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، عن جاهزية لمباراته أمام الأهلي في أولى مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال العريبي في تصريحات للصحفيين خلال مران للفريق التونسي اليوم الأربعاء "جميع اللاعبين جاهزون ومعنوياتنا مرتفعة كما ليست لدينا إصابات. سنخوض المباراة بكل جدية لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "ستكون المباراة صعبة ونأمل أن يكون اللاعبون في المستوى المنتظر. كما آمل من جهتي أن أسعد جمهور النجم".

وأشار "ستكون المباراة خارج ملعبنا ومن المهم أن يكون جمهورنا حاضر بكثافة للمساعدة في تحقيق الفوز على الأهلي".

من جهته، شدد المدافع زياد بوغطاس على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة من منافسات المجموعة.

وقال اللاعب "هي مباراة كلاسيكية بين الفريقين لعبنا عدة مرات ضد الاهلي. نعرفهم ويعرفوننا. ولكن بالنسبة لنا سنحرص على حصد النقاط الثلاثة للمساعدة في بقية مشوار المنافسات".
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