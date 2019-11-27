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سفير الأردن بالقاهرة يكشف عدد العمالة المصرية بالمملكة (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:41 م
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السفير علي العابد
السفير علي العابد
كساب أحمد
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قال السفير علي العابد، سفير الأردن بالقاهرة، إن بعض الطلبة الأردنيين يدرسون في مصر في مراحل التعليم المختلفة، سواء الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدراسات العليا، خاصة دراسة الطب، ويقدر عددهم بـ4 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الطلبة الأردنيين حريصين على الدراسة في مصر بسبب التقارب الروحاني والمجتمعي بين الشعبين.

وتابع " العابد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن المواطن الأردني يعيش حياته اليومية مع مصر، سواء عند قراءته رواية مصرية أو مشاهدة فيلم مصر، أو مقابلة عامل مصري في الأردن، خاصة أن عدد العاملين المصريين في الأردن يقدر بمليون عامل.

ولفت إلى أن أهالي الطلبة يطمئنوا بوجود أبنائهم في مصر للدراسة، مضيفًا أن الجامعات المصرية لديها تاريخ مشرف، خاصة في الطب والقانون وغير ذلك من الأمور.
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