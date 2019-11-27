برشلونة يصارع كبار أوروبا علي ضم موهبة باير ليفركوزن

دخل نادي برشلونة الاسباني في صراع مع كبار الأندية الأوربية للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا والبالغ من العمر 20 عام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد ان أكد الدولي الألماني الشاب أنه يرغب في خوض تجربة جديدة واعترف وكيل أعماله للصحف الألمانية بوجود مفاوضات مع عدة فرق أوروبية لضمه في الصيف المقبل.





وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة اليوم الأربعاء أن وكيل أعمال اللاعب الدولي الألماني الشاب اعترف بمفاوضات برشلونة لضم موكله لكنه أكد أن هناك 6 فرق أخرى تفاوض أيضًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحسب الصحيفة الألمانية والإسبانية فإن كل من برشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الألماني يتفوقان على بقية الفرق في المفاوضات لضم النجم الألماني الشاب من نادي باير ليفركوزن الألماني لكن هناك محاولات من ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب وهو ما قد يفتح مزادًا حوله يستفيد منه فريقه باير ليفركوزن ماديًا.