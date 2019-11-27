Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة مدوية جديدة في استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:31 م
Advertisements
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
الفجر الرياضي
Advertisements

أثارت أزمة رحيل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن فريقه، الجدل من جديد في الشارع الكروي المصري، حيث قام البعض بمهاجمة إدارة الفريق الأحمر، بينما ينتظر البعض رد مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي عن هذه الواقعة.


ويعاني مؤمن زكريا من مرض يحتاج لعلاج لعدة أشهر، كما أن ملف علاجه يحيطه الغموض بشكل كبير، خاصة في ظل ورود تقارير تشير إلى ان نفقات علاج اللاعب قد تكلف الأهلي أموال طائلة.

 

وفي مفاجأة جديدة، كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الأهلي منح مؤمن زكريا الاستغناء الخاص به بالفعل، ولكن ليس خلال اليومين السابقين كما تردد، ولكن من شهر أغسطس الماضي مثله مثل باقي اللاعبين الذي تم الاستغناء عنهم ومنهم أحمد حمودى وهشام محمد.

 

وتنص قواعد الفيفا واتحاد الكرة المصري، على ضرورة إبلاغ اللاعب مبكراً بالاستغناء عنه، مؤكداً أن منح مؤمن زكريا الاستغناء جاء بعد رفع أسمه من القائمة للاستفادة من المكان خاصة وأن علاجه لازال يحتاج لوقت لن يقل عن الـ4 أشهر، وهو الأمر الذي كان بالإتفاق بين مؤمن زكريا وإدارة الأهلي.

 

ويستعد مؤمن زكريا حالياً للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج خاصة وأن علاج المرض الذي يعاني منه متطور بشدة هناك، الأمر الذي حول وجهته من ألمانيا لأمريكا.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعة و 28 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة مدوية جديدة في استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

07:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status