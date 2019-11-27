مفاجأة مدوية جديدة في استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

أثارت أزمة رحيل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن فريقه، الجدل من جديد في الشارع الكروي المصري، حيث قام البعض بمهاجمة إدارة الفريق الأحمر، بينما ينتظر البعض رد مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي عن هذه الواقعة.





ويعاني مؤمن زكريا من مرض يحتاج لعلاج لعدة أشهر، كما أن ملف علاجه يحيطه الغموض بشكل كبير، خاصة في ظل ورود تقارير تشير إلى ان نفقات علاج اللاعب قد تكلف الأهلي أموال طائلة.

وفي مفاجأة جديدة، كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الأهلي منح مؤمن زكريا الاستغناء الخاص به بالفعل، ولكن ليس خلال اليومين السابقين كما تردد، ولكن من شهر أغسطس الماضي مثله مثل باقي اللاعبين الذي تم الاستغناء عنهم ومنهم أحمد حمودى وهشام محمد.

وتنص قواعد الفيفا واتحاد الكرة المصري، على ضرورة إبلاغ اللاعب مبكراً بالاستغناء عنه، مؤكداً أن منح مؤمن زكريا الاستغناء جاء بعد رفع أسمه من القائمة للاستفادة من المكان خاصة وأن علاجه لازال يحتاج لوقت لن يقل عن الـ4 أشهر، وهو الأمر الذي كان بالإتفاق بين مؤمن زكريا وإدارة الأهلي.

ويستعد مؤمن زكريا حالياً للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج خاصة وأن علاج المرض الذي يعاني منه متطور بشدة هناك، الأمر الذي حول وجهته من ألمانيا لأمريكا.