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محافظ الدقهلية الجديد: "ألف مبروك ليا"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:36 م
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الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
أمنية فوزي
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علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على توليه منصب محافظ الدقهلية، قائلًا: "ألف مبروك ليا على الدقهلية؛ لأنها محافظة جميلة"، موضحًا أنه كان سكرتير عام للمحافظة، ويعلم الكثير عنها.

وأكد "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن تولي هذا المنصب ثقة كبيرة من القيادة السياسية، متابعًا: "الصحة والتعليم وتحقيق الرضا للمواطنين أهم أولوياتنا كما أمر الرئيس السيسي".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المواطنين، لافتًا إلى أنه لديه خلفية كبيرة عن الملفات والمشاكل الموجودة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم اختيار نواب المحافظين بعناية فائقة، معلقًا: "سنقف بجوار الشباب نواب المحافظين، وسيكونوا خير سند لنا".
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