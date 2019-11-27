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بن زايد وبن سلمان يترأسان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:33 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

 

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان محمد بن زايد مجلس التنسيق اجتماع

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