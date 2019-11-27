Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تصريح لمحافظ الإسكندرية الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أمنية فوزي
Advertisements

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حملهم بمجموعة من الملفات، مؤكدًا أنهم سيعملون على إنجازها، لافتًا إلى أن أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت الاهتمام بالمواطن.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشاكل المواطنين هو الاهتمام الأولى والأكبر كما أمر الرئيس السيسي.

وتابع: "سنعمل على إنجاز المهام وحل المشكلات، وسنحل المشكلات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية حلولًا جذرية، وسنعايش المواطنين في الشارع".

وأشار إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة والتطوير التكنولوجي على رأس أولوياتهم، مع التواجد مع المواطنين، معلقًا: "أهل إسكندرية دول أهلي، وسنعمل على خدمتهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية صدي البلد توك شو اللواء محمد الشريف أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية جديدة في استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

منذ 36 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

موضوعات متعلقة

أول تصريحات للمحافظين الجدد بعد حلف اليمين.. تعرف عليها

محافظ الإسكندرية الجديد يتسلم مهام عمله ويعد: سأحل جميع مشاكل المواطن وأضبط الأسعار(صور)

محافظ الإسماعيلية: الاهتمام بالمواطن على رأس أولوياتي (صور)

محافظ المنيا: سنعمل بأقصى جهد على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة (فيديو)

الرئيس السيسي: الفتن لن تنتهي.. "وربنا حفظ مصر لأجل أهلها"

"المحرصاوي" يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

07:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status