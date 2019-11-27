أول تصريح لمحافظ الإسكندرية الجديد



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حملهم بمجموعة من الملفات، مؤكدًا أنهم سيعملون على إنجازها، لافتًا إلى أن أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت الاهتمام بالمواطن.



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشاكل المواطنين هو الاهتمام الأولى والأكبر كما أمر الرئيس السيسي.



وتابع: "سنعمل على إنجاز المهام وحل المشكلات، وسنحل المشكلات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية حلولًا جذرية، وسنعايش المواطنين في الشارع".



وأشار إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة والتطوير التكنولوجي على رأس أولوياتهم، مع التواجد مع المواطنين، معلقًا: "أهل إسكندرية دول أهلي، وسنعمل على خدمتهم".

