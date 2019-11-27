3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

أحمد أبو المجد





ترتيب ليفربول فى مجموعته بدوري أبطال أوروبا



مباراة ليفربول ونابولي



القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة ليفربول ونابولي





2- قناة ارينا سبورت - ARENA SPORT2

القمر الصناعي: أسترا 3 A

التردد: 11798



3- قناة IRIB Varzesh TV

القمر الصناعى: Intelsat 62°E

التردد: 11555



ينتظر عشاق كرة القدم فى جميع انحاء العالم مباراة ليفاربول ضد نابولي التي سوف تلعب فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا 2020، التي ستجمع بينهم اليوم، الاربعاء 27112019 بملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول، ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة "بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي" كما تعود متابعيها فى جميع المباريات الهامة.تعرض ليفربول لهزيمة مخيبة في المباراة الأولي أمام نابولي بهدفين دون رد فى دوري أبطال أوروبا لذلك تعتبر هذه المبارة كثأر ورد اعتبار من رفاق الدولي المصري محمد صلاح .1- يتصدر ليفربول الأنجليزي ترتيب مجموعته برصيد تسعة نقاط.2- نادي نابولي يستحوز المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.3- نادي سالزبورغ ياتي فى المركز الثالث برصيد أربع نقاط.4- ياتي نادي جينك فى المركز الأخير برصيد نقطة وحدة.تبث مباراة ليفربول ونابولي اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر صباحًا من يوم الخميس حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت الأولي الرياضية، قناة بي أن سبورت 2 beIN sport.1- قناة Idman TV Azerbaijanالقمر الصناعي: AzerSpace 46°Eالتردد: 11175 أفقي