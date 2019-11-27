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أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
منيت البورصة المصرية اليوم الموافق 27 من نوفمبر 2019، وتابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم، كان من أهمها تراجع جماعي للمؤشرات البورصة بضغط من مبيعات العرب ، ليخسر رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.
اخبار البورصة المصرية
أخر أخبار البورصة المصرية
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13759 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء
ومن أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشر نشرة الطرح الخاصة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا ، وذلك بهدف بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60 % من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة ، حيث تستهدف الشركة طرح نحو 49 % من أسهمها بالبورصة المصرية ، وسيتم تخصيص 5% للطرح العام، وسيتم فتح باب الاكتتاب غداً ولمدة 5 أيام بسعر 4.66 جنيه للسهم ، وستتولي سي آي كابيتال دور مدير الطرح، فيما يتولى مكتب التميمي دور المستشار القانوني.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية
عن صفقات البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، فقد نفذت البورصة صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المصدرة لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.15 مليون جنيه ، وقامت المجموعة المالية هيرميس تنفيذ تلك الصفقة .
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