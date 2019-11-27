أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء

ومن أخر أخبار البورصة المصرية اليوم ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشر نشرة الطرح الخاصة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا ، وذلك بهدف بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60 % من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة ، حيث تستهدف الشركة طرح نحو 49 % من أسهمها بالبورصة المصرية ، وسيتم تخصيص 5% للطرح العام، وسيتم فتح باب الاكتتاب غداً ولمدة 5 أيام بسعر 4.66 جنيه للسهم ، وستتولي سي آي كابيتال دور مدير الطرح، فيما يتولى مكتب التميمي دور المستشار القانوني.