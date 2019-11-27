وزير النقل يبحث تطوير السكة الحديد مع تحالف الـ١٨٠ شركة بلندن





كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار ورفع كفاءة عدد 41 جرار وجاري الطرح لشراء 100 جرار آخر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة إلى تجديد مسافة 818 كم علي خطوط الشبكة وتوريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لتجديد وصيانة السكة وجارى التفاوض على توريد 12 ماكينة أخرى.، مشيرا الى ان تم تطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد 1017 مزلقان من اجمالي 1120 مزلقان، وتم الإنتهاء من تطوير وتحسين 166 محطة من 181 محطة يتم تطويرها من إجمالى عدد 705 محطة لافتا الى انه تم الإنتهاء من تطوير عدد (9) ورشة رئيسية وجارى تطوير (8) ورش بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير معدات الورش المختلفة.، كما تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية.



وبالنسبة لانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها مثل ازدواج خط المنصورة دمياط بطول 64 كم.



وأضاف الوزير أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا ستصل الى ٢ مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتصل الى ٤ مليون يوميا مع تنفيذ الخطة الطويلة



وأشار إلى الاهتمام بالجر الكهربائي خاصة وانه لايؤثر علي البيئة حيث بدء تنفيذ القطار المهكرب السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان والتعاقد على تنفيذ مونويل العاصمة الادارية ومونوريل السادس من اكتوبر، لافتا الى تنفيذ خطة لتطوير الخطين الاول والثاني لمترو الأنفاق واستكمال تنفيذ مراحل الخط الثالث للمترو.

زار اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير محطة سانت بانكراس للسكك الحديدية ثم توجه بعدها لمقاطعة ديربي المتخصصة في كل مايتعلق بصناعات السكك الحديدية، حيث عقد اجتماعا موسعا مع تحالف ريل فورم ميدلاندز Rail Forum Midlands الذي يضم ١٨٠ شركة متخصصة في كل مايتعلق بقطاع السكك الحديدية كالبنية التحتية والوحدات المتحركة والاشارات.حيث كان في استقبال الوزير السيدة إلين كلاركس رئيس التحالف ووفود خمس شركات بريطانية متخصصة في قطاع السكك الحديدية حيث تناقش الجانبان في التعاون في مجال تجديدات السكة الحديد ومواتير الوحدات المتحركة ونظم الاشارات حيث اكد الوزير ان كل مشروعات السكة الحديد يتم طرحها عن طريق مناقصات عالمية ومن الممكن التقدم لها من كافة الشركات البريطانية العاملة في مجال السكك الحديدية.ثم استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد انه عقب توليه حقيبة النقل إتخذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على اعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب اعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.وأشار الى أن هناك عدد كبير من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية والتي تضم تطوير اسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد، وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفني وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية كما تم التعاقد علي توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة من شركة تالجو الاسبانية بالاضافة الى انه، تم التعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات من مصنع سيماف ( 140 عربة كمرحلة أولى ).