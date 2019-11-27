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الجيش الألماني يعتذر عن نشر صورة لزي الجيش النازي عل "انستجرام"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قدم الجيش الألماني، اليوم الأربعاء، اعتذارا عن صورة نشرها على حسابه الرسمي على "إنستجرام" لزي للجيش النازي.



وكان الزي الموجود في الصورة التي ظهرت أمس الثلاثاء على حساب الجيش الألماني على "إنستجرام"، بحسب بيانات وزارة الدفاع، معلقاً به صليبان من الحديد منقوشاً بداخلهما صليبان معقوفان.



وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت أولاً عن الأمر، ونشرت لقطة شاشة مصورة من المنشور قبل حذفه.



وكتب الجيش الألماني على منشور الصورة: "أيضاً الموضة منظور. عناصر الطراز العسكري موجودة حتى اليوم في آخر صيحات الموضة".



واعتذر الجيش الألماني ووزارة الدفاع عن ذلك. وكتب الجيش في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم: "ما حدث من جانبنا أمس كان خطأ غير مقبول".



وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم حذف الصورة من الحساب سريعاً، وأعربت عن اعتذار الوزارة "بكافة السبل" عن هذا الخطأ.



وأوضحت المتحدثة أن هناك خللاً حدث في صياغة المنشور، الذي كان يدور في الأساس حول متحف التاريخ العسكري في مدينة دريسدن الألمانية، مضيفة أن النص الكتابي كان متعلقاً بصورة أخرى.



وكتب الجيش الألماني على "تويتر" أن صورة زي الجيش النازي نُشرت خطأ في منشور بشأن تأثير أشكال الزي الرسمي على الموضة على مدار قرون، وأضاف: "التطرف بجميع أشكاله غير مسموح به لدى الجيش الألماني".
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نشر زي انستجرام الجيش النازي الجيش الألماني اعتذار

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