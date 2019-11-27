Advertisements
Advertisements
Advertisements

إقبال غير مسبوق على طلب سيارة تيسلا سايبرترك الجديدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:02 م
Advertisements
تيسلا سايبرترك
تيسلا سايبرترك
Advertisements
تلقت شركة تيسلا طلبات غير مسبوقة على سيارتها الجديدة سايبرترك، حيث كشفت الشركة بأنها تلقت عدد طلبات غر مسبوق على السيارة الجديدة، كما أعلنت تيسلا عن بعض مواصفات سايبرترك.

طلبت الحجز على تيسلا سايبرترك

وفي التفاصيل، أعلن أيلون مسك الرئيس التنفيذي لتيسلا أنهم قد تلقوا أكثر من 146 ألف حجز على سايبرترك كانت نسبة 42% منها مهتمة بالفئة ذات المحركين، ونسبة 41% مهتمة بالفئة ذات الثلاث محركات، أما الفئة ذات المحرك الواحد فقد تلقت فقط 17% من الحجوزات، وقال "مسك" إن عدد الحجوزات ارتفع إلى 200 ألف حجز ولم يذكر أي تفاصيل، ومع هذا الأرقام المهتمة بالبيك أب الغريبة فيبدو أنها ستحقق نجاحًا.

موصفات تيسلا سايبرترك

ويشار إلى أن الفئة الأعلى من تيسلا سايبرترك تحمل 3 محركات كهربائية قادرة على دفع السيارة الضخمة من الثبات حتى سرعة 96 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، وقادرة على قطع مسافة تزيد عن 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وفي جميع الأحوال يظل تصميم السيارة الغريب هو ما يثير الجدل حولها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عربيه عربية عربيات سياره سيارة جديدة سيارة سيارات تيسلا سيارات سايبرترك تيسلا سايبرترك تيسلا السيارات اخبار السيارات

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

موضوعات متعلقة

حافلة "مرسيدس" الكهربائية تسير 250 كلم في الشحنة الواحدة (فيديو)

بورش تفتح باب الحجوزات على سيارتها "تايكان" الكهربائية

شاهد.. تيسلا رودستر تتحدى موديل 3 Performance في سباق التسارع

تعرف على مواصفات وأسعار تسلا "موديل Y" الجديدة

تيسلا تعلن إطلاق سيارتها البيك آب الأولى "Cybertruck" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status