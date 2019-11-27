عاجل.. تركي آل الشيخ يزف خبرا سارا لجماهير الهلال السعودي





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل ضخم لاحتفال بتتويج فريق الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدو النهائي



وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حفل الهلال غداً سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط"، و " فيه مفاجأه في حفل الهلال بكرا".



ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت مسمى" ليلة زعيم آسيا الهلال".



ويحيي الحفل عددا من الفنانون السعوديون المتميزون، وهم؛ رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس.



وأعلن الموقع الرسمي لبيع تذاكر الحفل، عن نفاد التذاكر المخصصة للفعالية بالكامل، والتي كانت تقدر ب50 ريالاً للتذكرة.





وكانت بعثة الهلال التي وصلت إلى الرياض، وسط استقبال رسمي وجماهيري تاريخي تقدمه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.



كما استقبل تركي آل الشيخ، لاعبي الهلال وأعضاء مجلس إدارته، فور عودتهم من اليابان، بحضور عدد من لاعبي الهلال السابقين أبرزهم؛ سامي الجابر ومحمد الدعيع وياسر القحطاني ونواف التمياط.



يذكر أن سالم الدوسري كان قد افتتح أهداف مباراة الإياب لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74، في حين أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3.



فيما سجل هدف مباراة الذهاب البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.



ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.