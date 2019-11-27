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تفاصيل خطة تطوير النقل النهري.. حلم بدأ تحقيقه على أرض الواقع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:04 م
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النقل النهري
النقل النهري
كرستينا عياد
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تعطي وزارة النقل اهمية كبيرة ضمن خطتها الاستراتيجية 2030، لتطوير قطاع النقل النهري، لما له من اهمية كوسيلة رخيصة للنقل وامنة وسهلة وموفرة مقارنة بباقي وسائل النقل الأخري.

تطوير منظومة النقل النهري الداخلي:
حيث تقوم الوزارة بتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى في النقل النهري وذلك من خلال:
- إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها.
- تطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان.
- تطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل.
- تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.
حيث يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.

كما يشهد قطاع النقل النهري عدة تطويرات ومنها:
- تطوير المجرى الملاحي القاهرة الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية.
- تطوير المجرى الملاحي القاهرة دمياط
- تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان.
- تصنيع وتوريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان القاهرة.
- رفع كفاءة اللنشات.
- متابعة آخر المستجدات الخاصة بعملية إنشاء مركز خدمة للمواطنين ومشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل RIS حيث أكد على ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

تطوير هيئة وادي النيب للملاحة النهرية والذي يشمل:
- تنفيذ خطط عاجلة لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.
- اعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية.
-اعادة تأهيل العاملين.
- دعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.
- تدعيم الهيئة بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع عقب انتهاء اعمال اعادة التأهيل للوحدات النهرية.

تطوير النقل البهري بشكل عام والذي يشمل متابعة الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع.
متابعة الموقف الفني للوحدات النهرية والموقف المالي والإداري وكافة التحديات التي تواجه الهيئة وسبل وآليات النهوض بها.

مشروع تحديث الوحدات والسفن النهرية، وخطط بناء وحدات جديدة واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية.

يذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، هي هيئة مصرية- سودانية مشتركة أُنشئت عام 1975 تعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر، والنوبة وتساهم في نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان

وقد أعلنت الوزارة ان مشروعاتها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وانها تقوم بدرا مشروع بناء الحوض العائم ببحيرة ناصر، والذي سيساهم في عمليات اصلاح السفن مما يعود ايجابيا على حركة نقل البضائع بين مصر والسودان وتنمية السياحة خلف السد وبين مصر والسودان.
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