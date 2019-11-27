حسن البرنس يتجاوز 60 مليون مشاهدة بـ"الأفعى والحاوي" (فيديو)

تجاوزت أغنية المهرجانات الشعبية "الأفعي والحاوي"، والتي يؤديها مطرب المهرجانات حسن البرنس، وفارس حميدة، أكثر من 60 مليون مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "7 ستار" المنتجة، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





مهرجان "الأفعى والحاوي"، كان قد حصل على نجاح وشهرة واسعة منذ أن طرحه حسن البرنس، وفارس حميدة ، وأصبح من أكثر المهرجانات الشعبية استماعًا في العديد من المناسبات والأفراح.



