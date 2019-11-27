Advertisements
حسن البرنس يتجاوز 60 مليون مشاهدة بـ"الأفعى والحاوي" (فيديو)
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
سعد نبيل
Advertisements
تجاوزت أغنية المهرجانات الشعبية "الأفعي والحاوي"، والتي يؤديها مطرب المهرجانات حسن البرنس، وفارس حميدة، أكثر من 60 مليون مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "7 ستار" المنتجة، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
مهرجان "الأفعى والحاوي"، كان قد حصل على نجاح وشهرة واسعة منذ أن طرحه حسن البرنس، وفارس حميدة، وأصبح من أكثر المهرجانات الشعبية استماعًا في العديد من المناسبات والأفراح.
والمهرجان من غناء، حسن البرنس، ومن كلمات وألحان فارس حميدة، ومن توزيع خالد السفاح، ومن كلماته: "يادنيا هاتي كمان هموم.. اررمي اوجاعك هاتيها عالوجع انا بنام واقولك.. وانتي ماشية تسوقي فيها..أنتي افعي وانا الحاوي..لازم الاعبك اه ياخبيثة عالمرار والشر ناوي.. مانتي للفرعون رخيصة لا لا".
Advertisements