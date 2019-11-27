حركة المحافظين 2019| السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف الجديد

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الاربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لنبي سويف، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم.



وحّصلت "الفجر" على السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف الجديد، التي أوضحت أن أسمه بالكامل "محمد هاني جمال الدين غنيم" ولد في 13 أكتوبر 1985 القاهرة، وحصل بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009م، وماجيستير جراحة العظام عام 2017م، ودبلومة إدارة المنشأت الطبية عام 2018م.



وتولى محافظ بني سويف الجديد، بعض الوظائف، منها: نائب جراحة العظام بمستشفى الشرطة، وومدرب اسعافات أولية ومدير مشروعات بالهلال الأحمر، ثم تم تكليفه في أغسطس 2018 نائبًا لمحافظ بورسعيد.



وعن أبرز الأعمال التى أسندت إليه خلال فترة توليه منصب نائب محافظ بورسعيد، فتميز في ملفات: النظافة، والشباب ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومتابعة مشروع مد كابلات "الفايبر" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وله مجهود بارز في عمل المراكز التكنولوجية بالمحافظة.



وفي تصريحات صحفية، قال محافظ بني سويف الجديد، إن أولى أولوياته هي معالجة القصور في ملفات «التنمية والصحة والتعليم» بأقصى سرعة وعلى أرض الواقع، فضلا عن التدخل في حل المشكلات للمواطنين.



وأكد «غنيم» أنه يأتي على رأس أولوياته أيضا توفير فرص العمل للشباب والاهتمام بالبنية التحتية والاستثمار، مضيفا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصانا بالاستماع والتواصل الدائم مع المواطنين وحل مشكلاتهم».

