النائب العام يطلق البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة السعودية





أطلق سعود بن عبدالله المعجب النائب العام السعودي، مساء اليوم الأربعاء، الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية.





وتعتبر تلك البوابة الإلكترونية، قفزة كبيرة في منظومة خدمات النيابة العامة، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020.





وتمنى النائب العام السعودي ، بأن تحقق البوابة الإلكترونية رؤية وتطلعات ولاة الأمر، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين.





وقال المعجب ، في تصريح بهذه المناسبة: إن "البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها، من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم".





كما لفت إلى أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالًا لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.





وقد بدأت مراسم التدشين بعرض مرئي قدَمه مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة المهندس سامي العصيمي، معربًا من خلاله عن شكره وتقديره للنائب العام على ما تجده النيابة من دعم غير محدود من لدنه، معبرًا عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.





وأفاد العصيمي بأن هذه البوابة ستغطي كل احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.





وفي سياق ذي صلة، أطلق ديوان المظالم مؤخرًا منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.





واستهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كل الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات؛ لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.



