Advertisements
Advertisements
Advertisements

النائب العام يطلق البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة السعودية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:43 م
Advertisements
النائب العام السعودي
النائب العام السعودي
الفجر السعودي
Advertisements

أطلق سعود بن عبدالله المعجب النائب العام السعودي، مساء اليوم الأربعاء، الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية.

وتعتبر تلك البوابة الإلكترونية، قفزة كبيرة في منظومة خدمات النيابة العامة، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020.

وتمنى النائب العام السعودي، بأن تحقق البوابة الإلكترونية رؤية وتطلعات ولاة الأمر، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين.

وقال المعجب، في تصريح بهذه المناسبة: إن "البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها، من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم".

كما لفت إلى أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالًا لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقد بدأت مراسم التدشين بعرض مرئي قدَمه مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة المهندس سامي العصيمي، معربًا من خلاله عن شكره وتقديره للنائب العام على ما تجده النيابة من دعم غير محدود من لدنه، معبرًا عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأفاد العصيمي بأن هذه البوابة ستغطي كل احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.

وفي سياق ذي صلة، أطلق ديوان المظالم مؤخرًا منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.

واستهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كل الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات؛ لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

النيابة العامة النائب العام المملكة السعودية البوابة الإلكترونية

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمر ملكي جديد من الملك سلمان.. تعرف على تفاصيله

النائب العام يؤكد على الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين

تدريب 200 منسق لخدمة تواصل بوزارة التعليم

"الحج والعمرة" تطلق بوابتها الجديدة لتعزيز خدماتها لضيوف الرحمن

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

"اليوسف" يقود "ديوان المظالم" إلى عالم الخدمات الإلكترونية المتطورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status