موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك 30 / 11 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام يوم السبت المقبل مباراة مازيمبي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على ملعب مازيمبي لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.

مباراة مازيمبي ضد الزمالك الجولة الأولى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويدخل نادي مازيمبي المباراة بنية الفوز ولا شيء غيره خاصةً وأن المباراة تقام على أرضة وبين جماهيره وسيستغل في ذلك الحالة المعنوية السيئة التي يعاني منها نادي الزمالك على المستوى المحلي .

في المقابل يدخل نادي الزمالك اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد الهزيمة التي مٌني بها الجولة الماضية في بطولة الدوري من نادي إنبي بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت الاثنين على ملعب إستاد السلام .

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الزمالك ومازيمبي فريق نادي بريميو دي أوجوستو " أول أغسطس " الأنجولي بالإضافة إلى فريق نادي زيسكو يونايتد بطل زامبيا .

توقيت متابعة مباراة مازيمبي ضد الزمالك

وتبدأ المباراة على الهواء مباشًرة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي ضد الزمالك على الهواء مباشرًة

وتنقل المباراة على الهواء مباشرًة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها كلاً من عصام الشوالي وأحمد الطيب .