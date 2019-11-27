موعد مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي 29 / 11 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام يوم الجمعة المقبل مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي والتي تجمع الفريقان على الملعب الاوليمبي في رادس لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.

مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي الجولة الأولى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الاهلي المباراة منتشيًا بالفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في البروفة الأخيرة له قبل مواجهة العملاق التونسي ويتسلح فايلر بمجموعة من لاعبيه المميزين قبل اللقاء المرتقب .

في المقابل يدخل الفريق التونسي المباراة بمعنويات أقل بعد أن تعادل مع إتحاد بن قردان في الاختبار الأول للاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للفريق التونسي .

توقيت متابعة مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي

وتبدأ المباراة على الهواء مباشًرة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الاهلي على الهواء مباشرًة

وتنقل المباراة على الهواء مباشرًة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها كلاً من رؤوف خليف وعلي محمد علي .