مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

وبعد متابعة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام أعجب السويسري رينيه فايلر، بالمدافع أسامة جلال لاعب فريق نادي انبي والذي شارك بصفة أساسية في كتيبة شوقي غريب خلال البطولة التي توج بها المنتخب المصري على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وبعد متابعة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام أعجب السويسري رينيه فايلر، بالمدافع أسامة جلال لاعب فريق نادي انبي والذي شارك بصفة أساسية في كتيبة شوقي غريب خلال البطولة التي توج بها المنتخب المصري على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وبدأ مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في تجهيز عرضا رسميا، لتقديمه إلى نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الشتاء المقبل، وذلك بعد استطلاع رأي المدير الفني السويسري تمسك بضم اللاعب، بعد أن أعجب بمستواه، وهو ما دفع الإدارة للبدء في الخطوات الفعلية للتعاقد مع أسامة جلال.

وبدأ مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في تجهيز عرضا رسميا، لتقديمه إلى نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الشتاء المقبل، وذلك بعد استطلاع رأي المدير الفني السويسري تمسك بضم اللاعب، بعد أن أعجب بمستواه، وهو ما دفع الإدارة للبدء في الخطوات الفعلية للتعاقد مع أسامة جلال.