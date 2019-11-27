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مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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الفجر الرياضي
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استقر مجلس ادارة النادي الأهلي على الأسماء التي سيبدأ التفاوض لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، لدعم قائمة الفريق والذي يشارك في عدد من البطولات المحلية والقارية.
وبعد متابعة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام أعجب السويسري رينيه فايلر، بالمدافع أسامة جلال لاعب فريق نادي انبي والذي شارك بصفة أساسية في كتيبة شوقي غريب خلال البطولة التي توج بها المنتخب المصري على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية.
وبدأ مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في تجهيز عرضا رسميا، لتقديمه إلى نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الشتاء المقبل، وذلك بعد استطلاع رأي المدير الفني السويسري تمسك بضم اللاعب، بعد أن أعجب بمستواه، وهو ما دفع الإدارة للبدء في الخطوات الفعلية للتعاقد مع أسامة جلال.
ومن المقرر أن تقوم ادارة القلعة الحمراء بإرسال عرضا رسميا إلى نادي إنبي لضم اللاعب، على أن يتم الاستفسار عن السعر المطلوب في جلال من جانب النادي البترولي، لإتمام الصفقة، وحصل الأهلي في الفترة الماضية على موافقة مبدئية من أسامة جلال لإرتداء القميص الأحمر، ولكنه رفض فيه التوقيع على أي أوراق رسمية أو ودية يعلن فيها رغبته بالانضمام إلى النادي.
وتعاقد النادي الأهلي في بداة الموسم مع اللاعب محمود متولي لاعب الناد الإسماعيلي السابق بالإضافة الى تواجد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير، ويهدف مسؤولي الأحمر لتأمين هذا المركز الذي يتعرض لاعبوه لإصابات متكررة .
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