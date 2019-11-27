Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:38 م
Advertisements
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر مجلس ادارة النادي الأهلي على الأسماء التي سيبدأ التفاوض لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، لدعم قائمة الفريق والذي يشارك في عدد من البطولات المحلية والقارية.

وبعد متابعة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام أعجب السويسري رينيه فايلر، بالمدافع أسامة جلال لاعب فريق نادي انبي والذي شارك بصفة أساسية في كتيبة شوقي غريب خلال البطولة التي توج بها المنتخب المصري على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية.


وبدأ مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في تجهيز عرضا رسميا، لتقديمه إلى نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الشتاء المقبل، وذلك بعد استطلاع رأي المدير الفني السويسري تمسك بضم اللاعب، بعد أن أعجب بمستواه، وهو ما دفع الإدارة للبدء في الخطوات الفعلية للتعاقد مع أسامة جلال.

ومن المقرر أن تقوم ادارة القلعة الحمراء بإرسال عرضا رسميا إلى نادي إنبي لضم اللاعب، على أن يتم الاستفسار عن السعر المطلوب في جلال من جانب النادي البترولي، لإتمام الصفقة، وحصل الأهلي في الفترة الماضية على موافقة مبدئية من أسامة جلال لإرتداء القميص الأحمر، ولكنه رفض فيه التوقيع على أي أوراق رسمية أو ودية يعلن فيها رغبته بالانضمام إلى النادي.

وتعاقد النادي الأهلي في بداة الموسم مع اللاعب محمود متولي لاعب الناد الإسماعيلي السابق بالإضافة الى تواجد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير، ويهدف مسؤولي الأحمر لتأمين هذا المركز الذي يتعرض لاعبوه لإصابات متكررة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات انتقالات يناير انبي الدوري المصري الاهلي اسامة جلال

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يحاول إقناع فايلر بضم كهربا

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

الأهلي يسعي لتدعيم خط الدفاع بفرمان من فايلر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status