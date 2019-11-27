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تسببت في طلاق والدتها.. معلومات لاتعرفها عن إيمان ذو الفقار

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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إيمان ذو الفقار
إيمان ذو الفقار
لمياء علي
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يصادف اليوم الموافق 27 من نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة إيمان ذو الفقار، والتي بزغ نجمها الفني وهي طفلة صغيرة، بعد مشاركتها في عدة أعمال سينمائية مع عمالقة نجوم الزمن الجميل.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم الفجر الفني أبرز المحطات في حياة إيمان ذو الفقار

_ ولدت إيمان ذو الفقار، في السابع والعشرون من نوفمبر، ووالدتها الفنانة مريم فخر الدين ووالدها الفنان محمود ذو الفقار.

_ شاركت في فيلم ملاك وشيطان في دور الطفلة المخطوفة سوسن، والذي كان علامة فارقة في مشوارها الفني، واشتهرت بجملة "أونكل عزت" والتي كانت تقولها للنجم الراحل رشدي أباظة.

_ لكنها قررت الابتعاد عن التمثيل بالرغم من نجاحها بعد آخر أفلامها "كم أنت حزين أيها الحب" والذي أصدر عام 1980.

- ومن أبرز أعمالها "القطط السمان، حرامي الحب، قصر في الهواء وملاك وشيطان.

_ وكانت هي السبب الرئيسي في طلاق والدتها من فهد بلان، لأنها كانت معترضة على إكمال الزواج، وخضعت والدتها لرأيها.
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