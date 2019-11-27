Advertisements
Advertisements
Advertisements

كول كورة CHELSEA مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش تشيلسي الآن

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يلتقي فريقي تشيلسي وفالنسيا في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب ميستايا اليوم لقاء بين فالنسيا ونظيره تشيلسي في لقاء من نوع خاص، وخاض نادى تشيلسي أربعة مباريات ، فاز في مبارياتين ، وتعادل لقاء ، وتلقي هزيمة واحدة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، على الجانب الآخر نادى فالنسيا يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة ، وهزيمة واحدة ، ويدخل اليوم أمام البنشنرز ويحاول الخروج من اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية جيدة وفرصته في حصد الثلاث نقاط اليوم خصوصاً انه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وفالنسيا في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق خليل البلوشي..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 27 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي تشيلسي وفالنسيا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة تشيلسي الرسمية لمواجهة نادي فالنسيا في إياب دوري أبطال أوروبا هي كلا من : كيبا – ريس جيمس – زوما – كريستنسن – ازبيلكويتا – كانتي – جورجينهو – كوفاسيتش – بوليسيتش – ويليان – ابراهام.

 

Advertisements

أخبار تهمك

من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على ضم نجم المنتخب الأوليمبي واللاعب يرحب بالتيشيرت الأحمر

07:38 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA رابط تشيلسي اليوم

07:36 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status