كول كورة CHELSEA مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش تشيلسي الآن

يلتقي فريقي تشيلسي وفالنسيا في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب ميستايا اليوم لقاء بين فالنسيا ونظيره تشيلسي في لقاء من نوع خاص، وخاض نادى تشيلسي أربعة مباريات ، فاز في مبارياتين ، وتعادل لقاء ، وتلقي هزيمة واحدة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، على الجانب الآخر نادى فالنسيا يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة ، وهزيمة واحدة ، ويدخل اليوم أمام البنشنرز ويحاول الخروج من اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية جيدة وفرصته في حصد الثلاث نقاط اليوم خصوصاً انه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وفالنسيا في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق خليل البلوشي..

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 27 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي تشيلسي وفالنسيا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة تشيلسي الرسمية لمواجهة نادي فالنسيا في إياب دوري أبطال أوروبا هي كلا من : كيبا – ريس جيمس – زوما – كريستنسن – ازبيلكويتا – كانتي – جورجينهو – كوفاسيتش – بوليسيتش – ويليان – ابراهام.