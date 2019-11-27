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قرار ناري من ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش " الشهير بميتشو " المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك صباح اليوم جلسة مع لاعبيه على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا .

 

وجمع ميتشو اللاعبين وأكد لهم أن المتخاذل لن يجد له مكان وسط المجموعة الاساسية وسيتم إستبعاده من المباريات المقبلة على المستوى المحلي بالإضافة إلى المباريات الأفريقية التي سيتهلها الفريق بمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل .

 

وقال الصربي أن يثق في قدرات جميع اللاعبين وأنه يتوقع أن يحقق الزمالك نتيجة إيجابية أمام العملاق الكونجولي الأمر الذي من شأنه قادر على مصالحة الجماهير المتعطشة لتحقيق النتائج الإيجابية .

 

وكانت جماهير الزمالك قد صبت جم غضبها على اللاعبين والجهاز الفني بسبب السقوط المدوي على يد فريق نادي إنبي يوم الاثنين الماضي بهدف واحد مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري .

 

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق الأبيض صباح يوم الغد الخميس إلى الكونغو إستعداداً لمواجهة مازيمبي في إفتتاحية مبارياته بمجموعات دوري أبطال أفريقيا التي يبحث الزمالك عن لقبها الغائب منذ العام 2002 .

 

وعلى هامش مران اليوم خاض دينامو الفريق طارق حامد مران تأهيلي بعد غيابه عن مباراة إنبي وقام بالركض حول الملعب وبعد ذلك عقد جلسة مع ميتشو للوقوف على جاهزيته الفنية قبل لقاء السبت .

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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك اليوم ميتشو الدوري المصري

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